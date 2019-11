🎙 #DiLorenzo “Ritrovarmi qui ad Anfield è davvero bello. Sto raccogliendo i sacrifici fatti in passato e sono consapevole che c’è ancora tanta strada da fare”

Protagonista della notte di Liverpool sarà anche Giovanni Di Lorenzo , dalla maglia del Matera a quella dell'empoli, poi ile la Champions League, passando per la nazionale. «Pensare a dove ero qualche anno fa e ritrovarmi qui è bello. È stato un percorso lungo, complicato, ora ne raccolgo i frutti», ha detto in conferenza il terzino azzurro.che avevo da bambino, ma la vivo in maniera serena, c’è tanto da fare ancora», ha proseguito il toscano. «La squadra è carica e concentrata. Non stiamo facendo bene ultimamente, è vero, ma in Champions abbiamo fatto un gran percorso. Domani sarà una partita importante, possiamo avvicinarci alla qualificazione che è uno degli obiettivi di questa stagione».