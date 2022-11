Liverpool-Napoli live dalle 21: in palio il primo posto nel girone

Il Napoli a punteggio pieno sfida il Liverpool già qualificato. Ancora in ballo il primo posto nel girone, ma per ottenerlo gli inglesi devono battere gli azzurri con quattro gol di scarto in virtù del 4-1 subito al Maradona e della migliore differenza reti dei partenopei. Gli uomini di Spalletti hanno in vista un altro record: quello di un girone a punteggio pieno.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3)

1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 9 Firmino, 27 Nunez.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Keheller, 2 Gomez, 7 Milner, 17 Jones, 21 Tsimikas, 22 Ramsey, 28 Carvalho, 43 Bajcetic, 47 Phillips. All. Klopp.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, Mario 6 Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 18 Simeone, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.