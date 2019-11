Anfield Road rappresenta l’amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l’11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson si spensero le chance di qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale di Champions. Vinse il Liverpool 1-0, con gol di Salah e avanti, assieme al Psg, andarono i Reds destinati poi a vincere la Champions. Oggi sotto la Kop si presenta un Napoli più tranquillo ma, paradossalmente, sull’orlo di una crisi tecnica. Tranquillo perché potrebbe anche permettersi la sconfitta, a patto che il Salisburgo non vinca a Genk, ma nel caos per la vicenda dell’ammutinamento e relative maxi multe ai giocatori.

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Napoli inizia con grande concentrazione, cercando di non lasciare spazi. Paura per Di Lorenzo al 6' che si fa male la spalla, ma poi resta in campo. I Reds spingono con Salah e Mané sugli esterni d'attacco, il Napoli risponde con un tentativo di Mertens e Fabian. Ci prova anche Rui da centrocampo ma pretende troppo. Al 18' Klopp perde pezzi: esce Fabinho per infortunio, dentro Wijnaldum. Il Napoli è molto attento, tiene bene le misure con l'inedita disposizione in campo. Ed è meritato il vantaggio che arriva al 21' quando - nonostante sia Van Dijk a terra - Mertens s'invola e la mette dentro in diagonale alle spalle di Allison. Il gol dell'1-0 è confermato dal check.

Virgil ci prova dalla distanza ma non va. Gli azzurri potrebbero approfittare di qualche concessione dei Reds ma non sono lesti ad approfittarne. Van Dijk ci riprova di testa al 35' ma Meret è attento. Poca lucidità poco dopo non permette a Lozano di lanciarsi a rete come avrebbe potuto. Stesso dicasi proprio più tardi, per un interessante scambio mal finalizzato con Zielinski. Dopodiché è Koulibaly a sventare una minaccia di Manè in area. Il Liverpool ci prova soprattutto su palla inattiva, da calcio d'angolo. Gli azzurri sanno soffrire, Klopp protesta ed è ammonito. Milner va al tiro dopo percussione e salva bene Meret. Termina così un ottimo primo tempo azzurro.

Nella ripresa nessun cambio. E ad Anfield si canta sulle note di "Un giorno all'improvviso". Gli azzurri restano compatti, il Liverpool ci prova sempre e comunque. Fabian fa il funambolo a centrocampo, la concentrazione è costante. Al 54' però Koulibaly è costretto al salvataggio su Firmino a porta vuota dopo un'uscita avventata di Meret. Nei Reds entra Chamberlain per Gomez. Il Liverpool spinge ancora, gli azzurri si arroccano dietro e provano il contropiede. Salah va al tiro da buona posizione al 60' ma Meret para facile.Poi è Firmino di testa a far correre brividi sulla schiena dei tifosi azzurri. Il gol è nell'aria e lo trova Lovren staccando di testa da angolo qualche minuto dopo. Peccato per i partenopei che fino a quel momento avevano tenuto, rinunciando però a giocare come sanno. Al 70' esce Lozano, visibilmente stanco, per Llorente. Il Liverpool tiene alto ancora il baricentro, il Napoli non riesce a imbastire più un'azione come si deve. Klopp butta dentro Alexander Arnold per Milner. Ancelotti risponde con Elmas per Mertens. Ultimo cambio Younes per Zielinski. I Reds ci credono ancora, collezionano angoli. Quattro i minuti di recupero. Tensione per un fallo nel finale su Di Lorenzo, ammoniti Robertson e Koulibaly. Poi è Allan a protestare e a essere ammonito. E finisce così. Ottimo pari azzurro.



1 Alisson; 12 Gomez, 6 Lovren, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 7 Milner;11 Salah, 9 Firmino, 10 Manè.A disposizione: 13 Adrian, 5 Wijnaldum, 15 Oxlade-Chamberlain, 20 Lallana, 23 Shaqiri, 27 Origi, 66 Alexander-Arnold. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 22 Di Lorenzo, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 7 Callejon, 9 Llorente, 12 Elmas 13 Luperto, 34 Younes, 70 Gaetano. All. Ancelotti.

ARBITRO: Del Cierro Grande (Spagna).

Ultimo aggiornamento: 22:56

