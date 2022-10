Liverpool-Napoli, dove vederla: Mediaset sceglie Bayern-Inter

Era ancora tutto da decidere ma la scelta è stata counicata oggi direttamente dall'azienda: Mediaset trasmetterà in chiaro l'Inter il prossimo martedì 1 novembre, snobbando di fatto la gara del Napoli di Luciano Spalletti a Liverpool che deciderà quale tra le due formazioni si prenderà il primo posto nel girone di Champions League.

«Dopo aver consolidato il secondo posto, i nerazzurri di Simone Inzaghi volano in Baviera per chiudere il girone C con una vittoria. Appuntamento a martedì 1 novembre alle ore 21 su Canale 5», si legge dal comunicato dell'azienda che preferisce dunque i nerazzurri agli azzurri. Grande delusione per i tifosi del Napoli che avrebbero preferito godersi in chiaro Osimhen e soci. Il Napoli era stato trasmesso da Mediaset senza abbonamenti a settembre nella sfida in trasferta contro i Rangers Glasgow.