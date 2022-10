Liverpool-Napoli, fischia Stieler: nel 2021 fece arrabbiare l'Atalanta

Arriverà ancora dalla Germania l'arbitro europeo per il Napoli di Luciano Spalletti: sarà infatti Tobias Stieler a fischiare martedì in Inghilterra la sfida degli azzurri a Anfield contro il Liverpool. Il fischietto 41enne di Obertshausen è alla sua terza direzione in Champions League quest'anno, la seconda nel Gruppo A, avendo diretto già la sfida tra Ajax e Rangers di settembre.

Per Stieler una terna tutta tedesca: con lui, infatti, ci saranno gli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch. Il fischietto tedesco sarà una assoluta novità per il Napoli, non avendo mai incrociato in carriera gli azzurri. Un precedente, invece, con il Liverpool: nella Champions League 202/21 aveva diretto il match tra i Reds di Klopp e l'Ajax, finito 1-0 per gli inglesi. Un precedente con le italiane non fece sorridere: nel febbraio 2021 diresse l'Atalanta contro il Real Madrid agli ottavi attirando numerose critiche da parte del club nerazzurro, che lo accusò di sudditanza psicologica nei confronti degli spagnoli.