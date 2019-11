LEGGI ANCHE

«Abbiamo sbagliato qualche giocata offensiva, non ci siamo capiti, ma credo sia normale». Hirving Lozano ancora una volta titolare in una notte di. L’attaccante azzurro ha parlato aa fine gara. «Stiamo lavorando gradualmente, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno con i compagni. Fisicamente mi sento meglio, abbiamo fatto una buona partita».Interrogato sulle multe, ha poi risposto: «Il gruppo è compatto, concentrato sugli obiettivi che vogliamo raggiungere», ha continuato il messicano. «Ora dobbiamo invertire la marcia in. Proveremo a dare il massimo, dobbiamo lavorare per migliorare il nostro rendimento».