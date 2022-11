Liverpool-Napoli, probabili formazioni: Spalletti col dubbio Anguissa-Ndombele

Inviato a Liverpool

Nella splendida cornice di Anfield ci saranno 1.600 tifosi napoletani, uno spicchio azzurro nello storico stadio del Liverpool e di una curva magica come la Kop. Previsto un accurato servizio d'ordine per evitare contratti tra le tifoserie e prevenire il rischio di scontri. Sostegno che ci sarà anche sabato a Bergamo: esauriti velocemente i tagliandi del settore ospiti del Gewiss Stadium che sarà pieno: 1.300 i tifosi azzurri che seguiranno il Napoli contro l'Atalanta.

Gli azzurri hanno svolto la rifinitura ieri mattina a Castel Volturno prima della partenza in aereo per Liverpool. Recuperato dall'infortunio muscolare Sirigu che stasera sarà in panchina. Unico indisponibile Rrahmani. Spalletti dovrebbe cambiare due-tre pedine rispetto alla formazione contro il Sassuolo: a centrocampo ballottaggio tra Anguissa e Ndombele, il centrocampista francese che sta crescendo partita dopo partita (per lui potrebbe anche aprirsi uno spiraglio per la convocazione al Mondiale con la Francia perché Pogba è fuori dalla lista). Altro dubbio riguarda il terzino sinistro tra Olivera e Mario Rui. Il terzino portoghese ha esaltato la forza del collettivo. «È la squadra che aiuta il singolo. Il segreto è avere i compagni che fanno i movimenti giusti, che sono sempre disponibili a fare sacrificio per il resto della squadra», ha spiegato il portoghese pronto a tuffarsi nell'atmosfera magica di Anfield. «È uno degli stadi più belli in cui ho avuto la possibilità di giocare. Le nostre aspettative sono dare continuità a quanto stiamo facendo, consapevoli delle difficoltà che ci saranno».