Liverpool-Napoli, scontri tra tifosi: «Voi non siete i benvenuti qui»

Anche a Liverpool il clima per i tifosi del Napoli non sembra essere dei migliori. Nelle ultime ore sono spuntate in rete immagini di scritte poco gentili da parte dei tifosi inglesi e rivolte ai napoletani: «Vi stiamo aspettando» in segno di sfida, e poi ancora «Voi non siete i benvenuti qui» si vede scritto sui muri della città. La partità sarà blindatissima: come negli anni precedenti, le forze dell'ordine controlleranno l'arrivo dei tifosi azzurri a Anfield e scorteranno i gruppi organizzati al ritorno verso l'aeroporto.