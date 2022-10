Liverpool-Napoli, Sirigu torna: ad Anfield mancherà solo Rrahmani

Napoli subito in campo dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo al Maradona: la squadra si è divisa in due gruppi, quelli che hanno giocato dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Una buona notizia arriva per Luciano Spalletti in vista del match di martedì a Liverpool: questa mattina Salvatore Sirigu ha svolto intera seduta in gruppo e rientrerà tra i convocati per la sfida di Champions League dopo aver passato ai box le ultime partite.