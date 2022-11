Spalletti e il Liverpool più bravo: «Nel finale ci siamo accontentati»

Aveva chiesto maturità e quella è arrivata nonostante la sconfitta. Il Napoli chiude al primo posto in Champions League anche dopo il 2-0 di passivo incassato a Liverpool: «Ma secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, per larga parte del match abbiamo tenuto la palla e creato occasione» le parole di Luciano Spalletti al termine del match di Anfield.

«Ho avuto l'impressione che potessimo accontentarci nel finale, ho provato a cambiare qualcosa ma non è servito perché loro sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni» ha detto il toscano che nel finale ha pensato anche alla sfida di campionato contro l'Atalanta a Bergamo «Nel finale dovevamo provare a forzare per vincere perché non avevamo niente da perdere, ma il Liverpool è più bravo di noi a crederci. Ma abbiamo un gruppo forte: venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti è sintomo di convinzione e consapevolezza. Il primo posto è un grande risultato proprio per il girone che avevamo. Si esce da qui con la conferma di essere forti, ma dobbiamo recuperare le energie ora».