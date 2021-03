Llorente da Gattuso a Gotti: a Napoli non ho dimostrato chi sono

Torna a parlare Fernando Llorente, ex attaccante azzurro che dopo un anno e mezzo in città si è trasferito all'Udinese. «A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare» ha detto lo spagnolo, oggi protagonista in Friuli. «Ho ancora tanto da dare e tanta voglia di dimostrare e, soprattutto, ho tanta voglia di continuare a divertirmi giocando. Per me lottare per la salvezza non significa niente. Questi momenti ti insegnano molte più cose di quando stai lottando per il primo posto».

LEGGI ANCHE Insigne, l'audio con Mario Rui è virale: «Non ci facciamo fare gol»

«Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio» ha continuato Llorente a Udinese Tv. «Gattuso propone sempre di giocare la palla da dietro. L’Udinese, invece, gioca in funzione di come la squadra ospite ci viene a pressare. Se ci pressano tanto giochiamo diretti e saltiamo le linee; se ci lasciano giocare noi giochiamo. Sono rimasto in Italia perché mi trovo bene qui. Mi ha dato tanta soddisfazione fin dai tempi della Juve e volevo continuare questa esperienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA