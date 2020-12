Sembrava dover finire in panchina - vista anche l'assenza contemporanea di Osimhen e Mertens -, ma alla fine Fernando Llorente è andato in tribuna anche ieri sera all'Olimpico contro la Lazio. La motivazione ufficiale sembra essere una pubalgia, che ha colpito l'attaccante nelle scorse ore, ma il fratello-agente del giocatore, Jesùs Llorente, nel corso di una discussione sull'argomento proprio su Twitter, ha chiarito i fatti.

Sembra, infatti, che lo spagnolo avesse questo problema fisico già da tre giorni e che dunque non fosse veritiera la versione del Napoli riportata nel pomeriggio. «Lombalgia accusata nel pomeriggio non è vero, Fernando ha la lombalgia da tre giorni. C'è chi vuole interpretare male la cosa, è sempre così» ha scritto l'agente che nel frattempo prova a sondare il mercato per capire se si potrà arrivare alla cessione a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA