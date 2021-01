Pochi minuti in questa prima parte di stagione, ma un'importanza ritrovata da quando l'infermeria e il covid hanno ciminciato a dare fastidio al Napoli. Quale futuro per Fernando Llorente? Lo spagnolo sembrava destinato a una cessione scontata già la scorsa estate, poi qualcosa è cambiato e ora il club azzurro non sembra potersi permettere di lasciarlo andare a cuor leggero.

«Fino a quando non capiremo come stanno le cose con Osimhen, resta qui con noi» aveva assicurato Gattuso pochi giorni fa. Una necessità anche numerica avendo a disposizione solo Petagna e un Mertens a mezzo servizio. Nel frattempo, però, il Valladolid mette Llorente sulla lista: secondo quanto scritto da AS in Spagna, il club di Liga pensa all'ex Juve e Bilbao per rinforzare l'attacco. I dirigenti del Valladolid - tra cui Ronaldo, l'ex "Fenomeno" dell'Inter oggi nell'organigramma del club - sono consapevoli di poter aspettare gli ultimi giorni di mercato per poi potersi tuffare all'attacco dell'azzurro.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA