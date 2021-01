C'è anora l'Athletic Bilbao sulle tracce di Fernando Llorente, l'attaccante spagnolo che il Napoli ha deciso nelle ultime settimane di trattenere nonostante un ruolo ormai marginale nella squadra di Gennaro Gattuso. Nelle ultime settimane - complici gli stop forzati e contemporanei di Mertens e soprattutto Osimhen - Llorente ha trovato più spazio, presente sia in campionato che in Supercoppa durante la gara, ma il contratto in scadenza in estate è una spada di Damocle da sopportare.

Secondo quanto riportato da La Razon in Spagna, il club basco sarebbe nuovamente sulle tracce di Llorente visto il forte legame che c'è con il calciatore da sempre, le condizioni economiche che sarebbero ottimali e soprattutto vista la cessione imminente di Kenan Kodro, attaccante bosniato del Bilbao che sta per trasferirsi al Valladolid lasciando libero uno spot per l'attacco nei prossimi mesi. Sullo spagnolo, nelle ultime ore, l'interesse forte anche dell'Udinese, ma è ovvio che il Napoli dovrà valutare prima le condizioni degli altri attaccanti per poi decidere del suo futuro.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA