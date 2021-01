Il mini-domino degli attaccanti in Serie A sta per arrivare e riguarderà anche il Napoli. Kevin Lasagna, infatti, è pronto a dire sì al Verona, lasciando l'Udinese. Dall'altra parte, però, il club friulano vuole essere certo di avere le spalle coperte prima della partenza del suo attaccante principe, così chiuderà per il suo sostituto prima di dare il nulla osta definitivo.

E il sostituto, che arriva da Napoli, si chiamerà Fernando Llorente: secondo Sky Sport la chiusura dell'affare arriverà domani, visto che il club azzurro deve risolvere le ultime pendenze economiche con l'agente dell'attaccante spagnolo, arrivato in azzurro un anno e mezzo fa. Giuntoli aveva già previsto di liberare Llorente dopo il rientro di Osimhen e Mertens a regime.

