Si stringe sempre più il cerchio del mercato attorno a Fernando Llorente, l'attaccante del Napoli in scadenza di contratto a fine anno e fuori dal progetto azzurro. Per lo spagnolo non è stata possibile la cessione a fine anno, ma le parti vogliono salutarsi già a gennaio per permettere all'ex Juventus e Tottenham di ritrovare la continuità con una nuova maglia.

Che potrebbe essere quella blucerchiata della Sampdoria. Il futuro di Llorente, infatti, può essere ancora in Italia, a Genova, con il club di Ferrero che ha alzato il pressing negli ultimi giorni. Rispetto allo scorso ottobre, ora lo spagnolo potrebbe dire di sì: ad attenderlo ci sarebbe un felice Ranieri, che già in estate aveva provato a convicerlo del trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA