Fuori dalle liste per la Serie A e soprattutto fuori dalle gerarchie di Gennaro Gattuso , il Napoli deve risolvere quanto prima anche la situazione relativa a, l'attaccante spagnolo arrivato in azzurro un anno fa cone progressivamente scomparso dai radar dopo il cambio gestione in panchina.Dopo le informazioni richieste alda vari club nelle ultime settimane, alla lista si aggiunge anche loche, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe pensando a Llorente per rinforzare l'attacco neopromosso in massima serie. A spaventare il club ligure e quindi mettere in standby l'affare potrebbe essere l'esoso ingaggio dello spagnolo, di cui ilvorrebbe liberarsi.