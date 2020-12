L'affare che avrebbe potuto portare Fernando Llorente a Genova per vestire la maglia della Sampdoria ora sembra non essere più così certo. Il club di Ferrero ci aveva pensato in vista del mercato di riparazione di gennaio, con un anno e mezzo di contratto da offrire per un attaccante di esperienza, in scadenza con il Napoli e che avrebbe fatto comodo a Ranieri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, però, ci sarebbe stato un mezzo dietrofront del club doriano: forse complici anche le due vittorie consecutive, la società di Ferrero ha deciso di allentare la presa, di restare in stand by per il prossimo mercato e valutare altre opportunità che non portano allo spagnolo, che è ai margini del Napoli ormai già da diversi mesi e sperava di poter cambiare aria pur restando in Italia.

