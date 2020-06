Relax dopo il passaggio in finale di Coppa Italia, Fernando Llorente e Nikola Maksimovic a Marina di Stabia. L’attaccante e difensore del Napoli, domenica mattina, hanno raggiunto Castellammare e a bordo di un'imbarcazione hanno trascorso una giornata di mare assieme alle rispettive famiglie. L’imbarcazione scelta tra i lussuosi yacht ormeggiati nel prestigioso porto turistico, ha solcato le acque del Golfo portando i calciatori a pranzo a Maiori. Al rientro relax a bordo all’interno del porto e poi in serata il ritorno a Napoli. Prima di Llorente e Maksimovic lo scorso week end erano arrivati a Castellammare anche Josè Maria Callejon, David Ospina e Fabian Ruiz . La privacy del porto turistico stabiese è ormai un approdo sicuro per i giocatori del Napoli che scelgono di vivere una giornata di mare assieme alle loro famiglie senza occhi indiscreti. Ultimo aggiornamento: 22:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA