Il futuro di Fernando Llorente sarà in Spagna, casa sua, con addosso molto probabilmente la maglia dell'. Il gigante dell'attacco arrivato un anno fa asaluterà l'azzurro per fare ritorno in Liga dopo diversi anni tra Inghilterra e Italia. In Serie A non resterà nonostante la voglia dello, club neopromosso che avrebbe voluto Fernando in questa estate di mercato.«Di Llorente abbiamo parlato, ma è un'operazione troppo onerosa per noi. Purtroppo non riusciamo a concludere quest'affare» ha confessato a Radio Kiss Kiss, presidente dello Spezia. «Per ora non prendiamo, abbiamo grande fiducia ine per ora siamo fermi, poi le dinamiche del mercato possono cambiare».