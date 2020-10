LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il mancato passaggio dalall'Athletic Bilbao nell'ultima e lunghissima giornata di mercato, emergono diversi retroscena sulla posizione di Fernando Llorente , la punta spagnola del club azzurro arrivata un anno fa e ora costretta a vivere da separato in casa nei prossimi mesi, con la speranza di poter trovare una sistemazione a gennaio.Secondo quanto riportato da As in, il mancato arrivo a Bilbao diè "colpa" del Consiglio Direttivo dell'Athletic: parte della dirigenza spagnola ha infatti bocciato l'eventuale acquisto, ponendo il veto a un ritorno in Liga di Llorente. La motivazione risiede sia nell'età del calciatore, non più giovanissimo, che nell'ingaggio pesante, con la punta che oggi guadagna alcirca 2,5 milioni di euro.