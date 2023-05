Llorente si ritira: l'ex bomber di Napoli e Juventus annuncia l'addio al calcio

«Sono stato un privilegiato per aver potuto godere di tutti i preziosi momenti che il gioco del calcio mi ha fatto vivere e per tutte le grandi persone, amici, che durante il viaggio, mi ha fatto conoscere». Si chiude così il lungo post social firmato Fernando Llorente, attaccante spagnolo con un passato alla Juventus e anche nel Napoli: era arrivato nel 2019 con Ancelotti, prima di salutare nel 2021 prima per l'Udinese e poi per l'ultima esperienza all'Eibar.

Con gli azzurri ha segnato 4 gol, uno anche in Champions League indimenticabile contro il Liverpool proprio al Maradona.