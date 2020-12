Poteva essere un'idea molto concreta, ma la pista Samdoria per Fernando Llorente sembra essersi completamente chiusa. Il centravanti spagnolo era diventato nelle scorse settimane l'obiettivo numero uno del club blucerchiato che lo aveva cercato con insisitenza anche nella scorsa finestra di mercato estiva, tanto da parlarne con il club anche in occasione del match giocato al Maradona poche settimane fa.

Poi, secondo quanto riportato da Sky, tutto è cambiato: le ultime due vittorie in campionato contro Verona e Crotone sembrano aver cambiato i piani di Ferrero e Ranieri sul mercato. Opzione quindi sfumata per Llorente, che è fuori dai piani del Napoli - è andato in tribuna anche domenica sera contro la Lazio a causa di un problema fisico - e in primavera vedrà scadere il suo contratto con gli azzurri.

