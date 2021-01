«A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto». Così Fernando Llorente commenta l'addio all'azzurro di qualche giorno fa per sposare la causa dell'Udinese. L'attaccante spagnolo ha fatto il suo nuovo esordio, entrato in campo nella ripresa del match in trasferta contro lo Spezia.

Il presente di Llorente, però, si chiama Udinese. «Mi avevano parlato molto bene di questa società, con una organizzazione impressionante. Sono rimasto sorpreso, questo è un top club in questo senso» ha confermato l'ex azzurro ai microfoni di Sky Sport.

