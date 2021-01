Dopo un anno e mezzo in azzurro, Fernando Llorente lascia Napoli ma resta in Serie A. È ufficiale l’arrivo dell’attaccante spagnolo all’Udinese, dove rimpiazzerà il già partito Kevin Lasagna. L’attaccante spagnolo ex Juventus, Bilbao e Tottenham era arrivato in azzurro un anno e mezzo fa a titolo gratuito, dopo aver concluso il suo contratto con gli Spurs in Premier League.

LEGGI ANCHE De Laurentiis conferma Gattuso: summit con la squadra in ritiro

Llorente era già in scadenza con il Napoli e avrebbe lasciato l’azzurro a fine stagione, il club si liberà così anticipatamente di quel che resta dei suoi oltre 2 milioni di ingaggio annui. Lo spagnolo chiude la sua carriera napoletana con 29 gare giocate e 4 gol complessivi, tutti lo scorso anno tra Serie A e Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA