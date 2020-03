Ultimo aggiornamento: 11:06

Anche Marta Ponsati, moglie di Josè Callejon, ha preso molto sul serio la questione legata alla prevenzione della diffusione del Coronavirus. Lei, come suo marito e le loro figlie, è chiusa in casa e cerca di limitare al minimo le uscite. Ecco perché è arrivato un pesante sfogo via social nel quale accusa i tanti che in questi giorni stanno continuando a fare la vita di tutti i giorni, uscendo e rimanendo in giro. Il tutto con particolare attenzione alle persone più anziane che per altro sono anche le principali vittime potenziali del virus.