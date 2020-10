Pawel Zimonczyk, agente dell'azzurro Stanislav Lobotka, ha parlato della situazione del centrocampista slovacco al portale New Once. «Il trasferimento al Napoli è stato complicato, è un grande club ma ha anche contratti molto lunghi. A Napoli i giocatori sono seguiti e curati in tutto. Poco spazio in campo? Non ho segnali di insoddisfazione sull'acquisto di Lobotka. Appena arrivato ha dovuto lavorare per mettersi in riga con gli altri, poi appena stava migliorando c'è stato il lockdown che ha portato alla sospensione del campionato».

«Ha avuto un piccolo infortunio alla ripresa, il 2020 è stato un anno particolare e difficile per tante cose, è decisamente presto per valutare se questa scelta di Napoli è stata buona» ha continuato l'agente. «Siamo arrivati a gennaio con l'etichetta del trasferimento più costoso della storia del calcio slovacco. Lobotka fa al caso di Gattuso perché è un calciatore tecnico, sa giocare bene e nel Napoli preferiscono questi profili».

