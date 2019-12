© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fascino di Napoli ma non solo. Anche il fascino di vestire la maglia che ha reso grande una leggenda della Slovacchia come Marek Hamsik. Ecco perché(25 anni) ha oramai deciso che la sua prossima squadra sarà quella con la maglia azzurra. Una piazza importante come Napoli può essere il trampolino di lancio definitivo per la consacrazione di questo centrocampista che già da qualche anno è finito nei radar dello scouting di Cristiano Giuntoli.Dicevamo di Hamsik perché le ultime parole decisive sono state quelle dell'ex capitano del Napoli. Lui in Slovacchia è una sorta di santone: un modello per le generazioni di oggi e probabilmente anche per quelle di domani. Ha vinto con la maglia del Napoli ed è diventato grande anche con quella della sua nazionale. Ecco perché il primo numero che ha composto Stanislav Lobotka è stato quello di Hamsik. Chi meglio di Marek avrebbe potuto spiegargli il valore della maglia azzurra e la magia di una pizza come quella di Napoli. Poche parole, nel perfetto stile-Hamsik, ma incisive. Non è stato necessario parlare troppo per convincerlo che questa poteva essere la scelta giusta per il presente, ma soprattutto per il futuro. È bastato dirgli il trattamento che la città gli ha riservato da giocatore e poi da ex azzurro, insomma: un cocktail dal quale era impossibile non restare inebriato.Ora però c'è da convincere il, perché Lobotka non è uno qualunque nello scacchiere della squadra spagnola. Non a caso sulle sue tracce s'è stato anche il Milan che poi si è recentemente tirato indietro perché disposto a prendere il giocatore solo con la formula del prestito. Il Napoli, invece, è pronto a metteresul piatto fin da subito. L'offerta agli spagnoli arriverà nelle prossime ore, forse prima ancora del nuovo anno. Difficile che possa arrivare un sì immediato e infatti gli azzurri sono pronti a rivedere l'offerta a ritoccarla verso l'alto spingendosi. Per queste cifre, allora il Celta Vigo potrebbe vacillare fino al punto di crollare. Questo anche perché il Napoli può contare sulla volontà forte del giocatore che con l'intervento dei propri agenti proverà a far valere le proprie ragioni. Di sicuro c'è anche il gradimento di Gattuso perché Lobotka è un giocatore pronto, di 25 anni, che gioca nella Liga e ha messo insieme già 17 presenze con la nazionale slovacca.Intanto il Napoli continua a lavorare anche sul terzino sinistro visto che le condizioni di Ghoulam non offrono le giuste garanzie all'allenatore e Mario Rui non può essere costretto a fare gli straordinari da qui alla fine della stagione. Certo, Hysaj e Di Lorenzo hanno già dimostrato di poter essere dirottati sulla corsia mancina, ma sempre meglio avere un terzino di ruolo. Ecco perché continua il pressing sudel Milan, un giocatore sul quale il Napoli ha deciso di fiondarsi solo dopo l'arrivo in panchina di Gattuso. Ringhio lo ha avuto al Milan e ne conosce bene le potenzialità. Con Giampaolo prima e con Pioli poi lo svizzero non è riuscito a imporsi anche perché le prestazioni in crescendo di Teo Hernandez ne hanno pian piano oscurato il rendimento. L'operazione con il Milan verrà intavolata a partire dall'inizio del 2020, ma in attesa dell'apertura ufficiale del mercato (se ne parla a partire dal 2 gennaio) il Napoli ha fatto una chiacchiera esplorativa con gli agenti del terzino incassando anche la volontà del giocatore al trasferimento in azzurro dove ritroverebbe con piacere l'ex allenatore Gattuso.