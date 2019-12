© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna prepotentemente nel mirino del Napoli. Il club azzurro alla vigilia di Natale ha chiesto il regista slovacco in prestito al Celta Vigo e ha preso contatti con il suo entourage. La partita è solo all'inizio, visto che per ora il club galiziano vuol sentire parlare solo di cessione a titolo definitivo. Tutto nasce dal fatto che le recenti mosse in casa Arsenal hanno chiuso le porte alle speranze di Gattuso di arrivare a: anche ieri, nel Boxing Day, ha giocato titolare. Insomma, i Gunners sembrano proprio voler togliere dal mercato il regista ex Sampdoria. De Laurentiis va di fretta: vuole regalare il play a Gattuso già per l'Epifania.Branislav Jasurek, l'agente di Lobotka, dopo il cambio di modulo, ha aperto all'arrivo a Napoli del suo assistito. E ha anche incontrato gli emissari di De Laurentiis trovando molti punti di incontro. Nelle prossime ore potrebbe volare in Spagna per parlare con i dirigenti del Celta e presentare la volontà dello slovacco, che due anni fa venne segnalato da Hamsik, di dire di sì all'offerta del Napoli. Vedremo: Lobotka, 25 anni, ha una clausola di 50 milioni ma secondo le fonti spagnole si potrebbe anche chiudere a una cifra fra i 20 e i 25 milioni. Lobotka, dunque, balza in pole, condel Genk, edel Lilla che restano all'orizzonte. Ma attenzione al colpo ad effetto: perché c'è anche il Napoli su, il gioiellino spagnolo 21enne che nel 2016 lasciò il settore giovanile del Barcellona per andare alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha la fila per questo trequartista che può giocare anche sulle fasce. Suggestionedel Psg.Attenzione a un asse che potrebbe decollare: quello con il Brescia. Perché tra Cellino e De Laurentiis c'è un grande feeling e sono diversi i calciatori che il Napoli ha nel mirino. Uno èche però il Brescia già valuta 45 milioni di euro. Difficile che il Napoli prenda parte ad aste e in ogni caso difficile che l'operazione si faccia a gennaio. Ma lì il Napoli segue con interesse il difensore centrale, classe 1997. Valutazione superiore ai 20 milioni ma contratto in scadenza nel 2021. Molto avviate le trattative per i centrocampisti del Verona, il marocchinoe il kosovaro. Quello del Napoli è molto più di un interesse. Altra pista da seguire per l'immediato è quella didella Fiorentina.rischia di rimanere beffato: la sirena Benitez lo chiama al Dalian, la squadra di Hamsik, ma a rompere le uova nel paniere ci pensa il governo cinese che introduce il tetto di ingaggio di 3 milioni di euro per ogni nuovo straniero che da gennaio arriverà nel campionato della Grande Muraglia. In pratica, l'offerta di rinnovo del Napoli. Addio paperoni, a meno che il club cinese non abbia un altro club amico lontano dalla Cina a cui far ingaggiare il campione di turno e poi prenderlo in prestito, facendo pesare lo stipendio sul bilancio della società non cinese. Vedremo l'evoluzione della faccenda. Si complica così l'ipotesi del trasferimento in Cina anche per, l'altro azzurro che va a scadenza. Dries si gira attorno: c'è il Borussia Dortmund che pare pronto a pagare i 10 milioni della clausola a gennaio. Per il belga, il Napoli non è intenzionato ad alzare barricate.Gattuso e il club faranno una valutazione suche dovrebbe tornare disponibile per la partita dell'Inter. Gianluca Di Domenico, manager di, sta spingendo per portarlo via dal Milan e Napoli è piazza assai gradita. Contatti tra le parti, ma non ci sono state offerte. Con Gattuso al Milan ha fatto molto bene e dopo la scelta del centrocampista si deciderà.