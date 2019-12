LEGGI ANCHE

Il Stanislav Lobotka sempre più vicini. Il club azzurro oggi è a, teatro dell'incontro tra i dirigenti napoletani e quelli delpronti ad ascoltare le richieste per il loro centrocampista più prezioso. Un incontro che sembra dare vita a nuove speranze, vista la domanda e l'offerta e soprattutto la volontà di venirsi incontro delle due formazioni.Da una parte il Napoli che ha ufficialmente presentato al Celta un’, dall'altra il club spagnolo che ha abbassato le sue pretese da 25 a a 20 milioni, secondo quanto riportato da Sky Sport. La distanza si riduce, mentre aumenta la voglia del club azzurro di chiudere il colpo visto il sì già in mano dello slovacco. Le parti cercano l'intesa, ora si aspetta risposta definitiva degli spagnoli che devono decidere se cedere o menonel corso della stagione.Non preoccupano, però, le altre pretendenti: ilha anticipato tutti e, anche se non dovesse chiudere subito in Spagna l'acquisto, è pronto a rimandare l'ufficialità nei prossimi giorni sicuro delle volontà del calciatore. Gattuso , intanto, ha ricominciato il lavoro oggi a Castel volturno e lo aspetta, per rinforzare il centrocampo. Nella speranza che Napoli esappiano trovare in fretta la cifra giusta per l'affare.