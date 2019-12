© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora è più che mai: il Napoli è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni per chiudere l'affare con il Celta Vigo. Lo slovacco ha una clausola da 50 milioni ma in questa fase il club spagnolo potrebbe abbassare le pretese e portare comunque a termine un buon affare, anche perché conta il parere del centrocampista che ha il desiderio di cominciare una nuova avventura e gradirebbe l'operazione Napoli. E c'è il gradimento di Gattuso all'operazione perché Lobotka è un giocatore pronto, di 25 anni, che gioca nella Liga e ha messo insieme già 17 presenze con la nazionale slovacca. Ci sono stati già contatti con gli agenti di Lobotka e alcuni emissari di De Laurentiis. L'operazione decollerà con la riapertura del mercato quando cioè le operazioni entreranno nel vivo (dal 2 gennaio in poi) e si stringeranno i tempi per mettere a posto tutti i tasselli, in questi giorni il ds Giuntoli è partito per una mini vacanza a New York.Ma il piano è stato già definito e il primo nome è quello di Lobotka, visto che Torreira è da definire tramontato perché rientra nei piani di Arteta e l'Arsenal vuole tenerlo (i Gunners hanno detto no anche all'eventuale cessione di Xhaha). Si allontanano anche le altre ipotesi:. Gattuso desidera poter contare su un playmaker già esperto, ecco perché in questa fase sono cadute le opzioni Berge e Soumarè. Uno già pronto è Pereira che ha una clausola rescissoria di 40 milioni: se calasse la richiesta del Porto il Napoli si potrebbe impiantare un ragionamento ma se si tratta di un eventuale piano B vista anche l'età (29 anni) del portoghese. Al di là delle mosse per il regista resta viva l'ipotesi dello scambio Politano-Llorente con l'Inter., la possibilità diventa sempre più concreta. C'è stato un contatto giorni fa del suo agente Mendes con il Marsiglia, il tecnico Villas Boas ne ha parlato a Le Buteur «Su di lui abbiamo chiesto informazioni ma la trattativa non è proseguita». Ma in Francia potrebbe muoversi anche qualche altro club, la sua partenza lascerebbe libera una casella per il laterale sinistro difensivo. La prima opzione è quella di Rodriguez, il terzino svizzero del Milan. Un'opzione è quella del terzino greco Koutris dell'Olimpiacos., quindi dal primo febbraio possono liberarsi a parametro zero e accordarsi con un altro club a partire da giugno prossimo. Per Mertens il Napoli ha formulato un'offerta di 4 milioni per altri 2 anni, cioè ha proposto al belga lo stesso ingaggio: Dries vorrebbe un triennale. Ci sono ancora margini ma il rinnovo resta difficile e l'Inter è pronta a tornare all'assalto per assicurarselo per giugno. Il belga, infatti, ha sul contratto una clausola rescissoria da 10 milioni valida solo per l'estero. All'estero si sono mossi i club di Bundesliga, innanzitutto il Borussia Dortmund. Da verificare i possibili movimenti delle squadre di Premier. Rinnovo ancora più complicato per Callejon al quale è stato offerto un biennale da 3 milioni a stagione. Più vicino invece il rinnovo di Maksimovic che potrebbe essere annunciato già a gennaio., il centrocampista azzurro che ha da tempo nel mirino: il quotidiano sportivo spagnolo As ne è certo. Un interesse che dura dalla scorsa estate ma il Real Madrid, visto che non c'è clausola rescissoria sul contratto, dovrà trattare con De Laurentiis al di là di quello che potrebbe poi essere l'eventuale gradimento di Fabian all'operazione.