Lobotka, sirene dall'Arabia ma il Napoli fa muro

Non solo Hirving Lozano: il vento d'Arabia sembra soffiare forte anche per Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli che è finito nel mirino dei club del campionato Saudita per l'estate di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Al Ahli e Al Nassr sarebbero interessate a strappare lo slovacco al Napoli. Il club azzurro difficilmente però lo lascerà partire: Lobotka è centrale nel progetto di Garcia e ha da poco rinnovato il suo contratto con il club.