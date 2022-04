Napoli, anche con l'Atalanta Lobotka al centro della squadra

Lobotka è tornato al centro del Napoli. Lo slovacco è il playmaker della squadra azzurra, l'uomo che detta i tempi e fa girare tutti intorno a lui con le sue giocate e la grande qualità tecnica nei passaggi. Nel match d'andata al "Maradona" proprio il suo infortunio durante il match fu determinante per il ko degli azzurri che dopo essere riusciti a recuperare dallo 0-1 al 2-1 furono poi costretto ad arrendersi per 2-3.

Il centrocampista slovacco è fondamentale per la sua capacità di distribuire il gioco dal basso prendendo palla direttamente dal portiere e per la lucidità nell'avvviare la manovra per i compagni. E poi riesce a garantire un'ottima protezione difensiva con la protezione alla linea a quattro arretrata e la capacità di recuperare tanti palloni e di ostruire le linee di passaggio agli avversari.

La sua presenza sarà fondamentale nel match contro l'Atalanta, una partita in cui oltre alla fisicità servirà la qualità del palleggio per sorprendere la squadra di Gasperini che pressa a tutto campo e attacca con più uomini ma concede sempre qualcosa in fase difensiva.