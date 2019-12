LEGGI ANCHE

Una telefonata breve, ma forse decisiva per il sì al Stanislav Lobotka chiama,risponde, lui la città la conosce bene, anche la squadra, non può dire altro se non di accettare. Così si accetta, in attesa che le parti definiscano l'accordo, il centrocampista delha già pronta la risposta al club azzurro che, come riportato da Sky Sport in queste ore, si sta muovendo con la prima offerta ufficiale.15 milioni più bonus, per un totale di circa, questa la prima mossa del Napoli e diper portare a casa lo slovacco in questo mercato invernale. La richiesta del club spagnolo è di circa 25 milioni, nonostante la cluasola rescissoria fissata a 50 milioni, ma le parti lavoreranno per diminuire le distanze. Al giocatore sarà offerto un contratto quadriennale o quinquennale da 2 milioni stagione.