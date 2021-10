Lobotka si riprende il Napoli: obiettivo ritorno contro il Torino

Stanislav Lobotka, indisponibile per gi impegni di ottobre con la nazionale slovacca, è tornato alla base e si sta allenando a Castel Volturno: il centrocampista slovacco prosegue nella tabella di lavoro personalizzato in attesa di poter poi tornare in gruppo ad allenarsi in gruppo.

La speranza dello slovacco è che possa tornare disponibile per la prossima sfida di campionato, subito dopo la sosta, contro il Torino che si giocherà domenica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati