Lobotka fa il papà dopo la paura: «Finalmente possiamo stare insieme»

Non sono state ore facili per Stanislav Lobotka, lo slovacco del Napoli che non è a Roma con la squadra azzurra per un problema di tonsillite avuto per tutta la settimana. come comunicato dal club, è stato necessario ieri anche un drenaggio prima di fare rientro presso il proprio domicilio. Lobotka sta vivendo queste ore in famiglia, come testimoniato sui social dalla compagna: «Finalmente posso stare con papà» ha scritto sui social Daniela fotografando l'azzurro e la primogenita.

