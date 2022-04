Lobotka, lesione al femorale: salta Empoli, a rischio il Sassuolo

Brutte notizie per Stanislav Lobotka e per il Napoli di Luciano Spalletti, che rischia di perdere lo slovacco per le prossime settimane. Dagli esami di questa mattina, infatti, è stata evidenziata una lesione di basso grado al bicipite femorale per l'ex Celta Vigo, che era uscito anzitempo contro la Roma.

Un infortunio che terra out Lobotka per i prossimi 10-14 giorni: l'azzurro salterà così di sicuro la trasferta a Empoli della prossima domenica, ma con ogni probabilità potrebbe restare a casa anche per la sfida al Sassuolo del 1 maggio.