Lobotka, l'infortunio è serio: c'è un'infrazione alle costole

Una vigilia movimentata per il Napoli di Walter Mazzarri, che torna da Roma con due nuovi azzurri da aggregare all'infermeria. si è fermato contro i giallorossi Natan: come riportato dal club azzurro, il difensore brasiliano si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra.

Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni per capire la reale entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Un recupero che dovrà portare avanti anche Stanislav Lobotka: per lo slovacco, infatti, una infrazione costale che lo ha messo ko. Il centrocampista azzurro verrà valutato nei prossimi giorni in vista della sfida al Monza che chiude il 2023.