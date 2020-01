LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:40

È arrivato alle 17.25 Stanislav Lobotka , il secondo acquisto di questonella sessione invernale dei trasferimenti. Lo slovacco ha svolto questa mattina a Roma le visite mediche a Villa Stuart, primo passo prima della firma, adesso aspetta l’ok finale per poter firmare con il Napoli il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi 5 anni.Una trattativa estenuante negli ultimi giorni, lo staff disi è separato tra Italia e Spagna per chiudere al meglio l’affare tra Celta Vigo e. Al club spagnolo andranno 20 milioni in parte fissa , altri 4 milioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi, legati a determinati bonus da raggiungere in azzurro.