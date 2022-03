Lobotka, tre gare per lo scudetto: «Capiremo se possiamo vincere»

Stanislav Lobotka e Milan Skriniar, fianco a fianco in nazionale ma grandi avversari in campionato: «Ci sentiamo spesso, abbiamo anche commentato le partite dell’ultimo weekend. Ci motiviamo a vicenda» ha raccontato dal ritiro della Slovacchia il centrocampista del Napoli, che ha commentato poi la lotta scudetto: «Restano ancora 24 punti in campionato, la situazione è aperta, tutto può succedere» si legge da Sport.sk.

«La Juventus sta recuperando, le prime tre hanno grandi qualità, nelle prossime tre partite con Atalanta, Fiorentina e Roma capiremo se possiamo davvero ambire al titolo» ha detto lo slovacco di Spalletti. «Le milanesi sono forti, giocano un gran calcio, che mette in difficoltà tutte le avversarie. Giocare molto di più nel Napoli mi aiuta anche in nazionale, mi sento bene mentalmente e fisicamente quando vengo qui. Il Barcellona? Sta tornando quello di qualche anno fa, noi ce l’abbiamo messa tutta ma sono stati più bravi di noi».