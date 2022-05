Lobotka pensa all'anno prossimo: «Proveremo a vincere lo scudetto»

È pronto a tornare in campo Stanislav Lobotka, lo slovacco che ha dovuto osservare da casa il suo Napoli proprio nel momento decisivo della stagione. «Lo scudetto era un sogno, ma siamo comunque felici di aver centrato l’obiettivo Champions. Ci dispiace non essere riusciti a restare in alto fino alla fine ma adesso vogliamo vincere le ultime tre gare per consolidare il terzo posto. Cercheremo di dare il massimo fino alla fine e siamo pronti per il match di Torino, contro un avversario molto forte».

«Luciano Spalletti è stato importantissimo, ha creduto in me ed ha avuto fiducia, questo è un elemento fondamentale per un calciatore» ha continuato Lobotka a Radio Kiss Kiss. «Adesso pensiamo a questo finale di campionato e poi ci proietteremo al futuro. Nella prossima stagione avremo ancora l’obiettivo dello scudetto e ci proveremo con tutte le nostre energie. La Champions è una competizione che ogni calciatore sogna di giocare. Per noi sarà una esperienza bellissima e stimolante. Speriamo di poter dare tante gioie ai tifosi del Napoli che ci sostengono sempre. Faremo di tutto per conquistare lo scudetto il prossimo anno».