Napoli, assalto delle big a Lobotka: lo chiamano il Chelsea e Guardiola

Le ottime prestazioni con il Napoli di Luciano Spalletti accendono i riflettori su Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che ora sembra seguito anche in Premier League. Secondo quanto riportato da Daily Express, due sono i club inglesi che si sono interessati al centrocampista napoletano nelle ultime settimane: il Chelsea di Potter e anche il Manchester City allenato da Guardiola.

Il contratto di Lobotka con il Napoli è in scadenza nel 2025, proprio per questo il club di Aurelio De Laurentiis da settimane è in fase di trattativa con l'agente del regista slovacco per il rinnovo e l'adeguamento di contratto, con Lobotka che dovrebbe arrivare a percepire quasi 2,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli aveva comprato il centrocampista dal Celta Vigo nel 2020 per oltre 20 milioni, oggi Lobotka può valere sul mercato almeno il doppio.