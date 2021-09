Lobotka salta Napoli-Juventus: elongazione del bicipite femorale

Dopo l'infortunio di ieri sera in nazionale, Stanislav Lobotka è tornato a Napoli questo pomeriggio: il centrocampista slovacco è stato visitato dallo staff sanitario del club azzurro ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che - come riportato dal sito ufficiale del club - hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro, infortunio per il quale difficilmente lo si vedrà in campo contro la Juventus.

Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo e verrà valutato quotidianamente. Rientrato dagli impegni con la nazionale anche Kalidou Koulibaly, ieri in campo con il Senegal. La squadra agli ordini di Spalletti oggi ha conosciuto anche Zambo Anguissa, il secondo e ultimo acquisto dell'estate di mercato azzurra.