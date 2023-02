Lobotka, statistiche da record in Europa: solo Kroos fa più possesso palla

94,3 % di passaggi completati. La palla tra i piedi di Stanislav Lobotka è un oggetto quasi del tutto assicurato: lo sa bene Luciano Spalletti, che allo slovacco ha affidato ormai da due anni le chiavi del centrocampo del Napoli e lo sanno bene anche compagni e tifosi, che nelle ultime due stagioni hanno visto stravolta la vita calcistica dell'ex centrocampista del Celta Vigo.

In Europa c'è solo un calciatore abile a fare meglio di Lobo e non è uno qualsiasi. Si tratta di Toni Kroos, campione di tutto con il club e con la nazionale. Il centrocampista del Real Madrid è l'unico a mettere il naso davanti al napoletano in questa speciale classifica (95,2%) completata dalla coppia del Paris Saint Germain Danilo Pereira (93,8), l'italiano Marco Verratti (93,7) e anche Tchouameni (93,6).