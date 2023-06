Lobotka: «Non credo al mercato, se il mio agente non mi chiama...»

«Ho festeggiato abbastanza, ma non del tutto perché abbiamo ancora impegni in nazionale. Stanchezza? Sì, c’è, ma non so se è per le partite o per i festeggiamenti dello scudetto». Parla col sorriso Stanislav Lobotka, il centrocampista azzurro campione d'Italia che è alle prese con gli impegni della Slovacchia in vista delle gare di qualificazioni agli Europei contro Islanda e Liechtenstein.

«Spalletti? Non conosco i motivi del suo addio. Mi dispiace molto, ha saputo darmi tanto in questi due anni. Con lui abbiamo giocato un ottimo calcio, ora vedremo chi prenderà il suo posto» ha spiegato Lobotka al portale Novycas. Per lui, anche tanti rumors di mercato: «È difficile credere a tutto, provo a non pensarci. E poi se il mio agente non mi chiama vuol dire che non c’è nulla di concreto».