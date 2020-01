LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arrivo in un club importante, con tanti tifosi, la sensazione è fantastica». Così Stanislav Lobotka in un'intervista rilasciata ai microfoni della federazione slovacca, che celebra il passaggio del centrocampista in azzurro. «Qui ail calcio è religione e potrò giocare in. Ho saputo dell’interesse a fine dicembre, non è stato facile trovare un accordo con il Celta Vigo, ma sono contento del trasferimento». Una città che conosce bene un suo connazionale: «qui è una divinità, sono felice di essere arrivato nella sua squadra, è positivo per ogni slovacco. Mi ha spiegato come funzionano le cose qui, mi ha consigliato di essere me stesso, lavorare e mostrare quello che so fare. E qualche accorgimento anche sulla vita privata, presto mi raggiungerà anche mia figlia appena nata».La sfida ora parte anche con Gattuso . «Proverò a conquistarmi il posto in campo, aci sono grandi calciatori e dovrò lavorare sodo per avere spazio, ma credo che potrò divertirmi molto. Se voglio migliorare, questa è la sfida giusta, farà bene a me e mi aiuterà anche in nazionale». Dove ritrova l'interista: «Non vedo l’ora di affrontarlo in campionato, anche lui si è congratulato con me per questo passo importante».