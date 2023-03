Inviato a Castel Volturno

Lobotka al centro del Napoli, punto fermo per il presente e il futuro lo slovacco, che in settimana ha rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2027 con opzione di prolungamento con il club azzurro fino al 2028. Titolare contro i granata, come sempre in questa stagione in campionato e Champions League, eccezion fatta per il match al "Maradona" contro lo Spezia quando entrò in campo nella ripresa. Rispetto alla squadra schierata da Spalletti contro l'Eintracht dovrebbero essere due le novità: Olivera da terzino sinistro e Lozano da esterno destro d'attacco.

Il reparto offensivo con le due stelle Kvaratskhelia e Osimhen, che dopo l'ultimo impegno con il Napoli prima della sosta si uniranno alla Georgia e alla Nigeria per gli impegni di qualificazione delle rispettive nazionali agli Europei 2024 e alla coppa d'Africa 2025. Terzino destro Di Lorenzo, il capitano che sta disputando una stagione eccezionale con il Napoli e si unirà all'Italia di Mancini (insieme agli altri due azzurri Meret e Politano) per il doppio impegno di qualificazioni europee contro Inghilterra e Malta. Confermata la coppia centrale composta da Rrahmani e Kim che sta fornendo un rendimento eccezionale, due veri e propri pilastri davanti a Meret: la difesa azzurra con 16 reti al passivo è la meno battuta della serie A (altro record insieme a quello del migliore d'attacco in virtù dei 60 gol messi a segno).



Il centrocampo sarà quello tipo con Lobotka playmaker, il direttore d'orchestra del gioco azzurro, e Anguissa e Zielinski da mezzali. In corsa per una maglia c'è Elmas che però dovrebbe trovare spazio a partita in corso, stesso discorso per Ndombele (indisponibile Demme, insieme a Raspadori e al portiere Marfella che è stato sostituito tra i convocati da Idasiak). Il fulcro è Stanislav, lo slovacco che con Spalletti ha fatto passi avanti da gigante diventando uno dei centrocampisti centrali più forti d'Europa. Contro il Torino sarà lui, come sempre, uno degli uomini chiave nel confronto a distanza con Ilic, il regista del Torino di Juric: la formazione granata è molto solida a centrocampo e proprio lì sono previsti molti duelli decisivi.



Lobotka ha grandi capacità di recupero, riesce a giocare tutte le partite con la stessa intensità e qualità: sempre tra i migliori in campo del Napoli. Una presenza fondamentale per la qualità del palleggio e la capacità di far girare al meglio tutta la squadra. Prestazioni sempre al top esaltate da giocate di altissima qualità come l'esterno destro per Politano che poi ha crossato per il colpo di testa vincente di Osimhen contro l'Eintracht Francoforte. Giocherà anche a Torino, l'ultima partita prima della sosta con il Napoli che proverà a centrare contro i granata di Juric la dodicesima vittoria in trasferta del campionato che sarebbe un record nei cinque tornei top d'Europa.



Il punto di forza dello slovacco è la continuità, non scende mai di livello: in ogni gara tocca tantissimi palloni e riesce a gestirli tutti nel migliore dei modi. Una presenza fondamentale per i compagni per la sua capacità di farsi sempre vedere al posto giusto: riceve il passaggio e fa sempre la cosa più opportuna con la giocata in verticale o in orizzontale a seconda delle situazioni di gioco. Assicura lucidità ed intensità: qualità che saranno indispensabili contro il Torino, una formazione che gioca a uomo in ogni zona del campo e pressa dal primo all'ultimo minuto. Anche per Lobotka, quindi, Juric predisporrà una marcatura a uomo particolare e sarà così determinante il suo movimento continuo proprio per poter fare la differenza con la qualità delle sue giocate.