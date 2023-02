Lobotka, lo scopritore: «Ecco perché Spalletti lo voleva»

«Spesso si parla della trasformazione di Lobotka: io volevo prenderlo già all’Inter, lo seguivamo. Poi però mettemmo Brozovic perché non potevamo spendere i soldi chiesti dal Celta Vigo». Luciano Spalletti svela un piccolo retroscena su Stanislav Lobotka, alle spalle di quella operazione c'era Alessandro Pane, ex collaboratore dell'allenatore oggi a Napoli: «A Spalletti piaceva già all’epoca, era un giocatore che poteva rientrare anche nell’Inter se si fossero concretizzate delle operazioni di mercato specifiche per quel ruolo, il mister poi con fantasia e genialità si inventò Brozovic in quel ruolo e tutti sappiamo cosa ha combinato e cosa ancora sta facendo».

«Lo avevo visto in una partita di nazionale under 21 in Slovacchia, è uno che gioca sempre per la squadra e sa sempre quello che c’è da fare al momento giusto» ha spiegato lo scopritore a Radio Kiss Kiss. «Non è appariscente ma è la fortuna degli allenatori, poi Spalletti è riuscito a tirare fuori le sue qualità, quelle che qualcun altro non era riuscito a tirar fuori bene. Lobotka eccelle in questo: fa fare a tutti quello che c’è da fare, intuisce prima dove c’è il pericolo e quale è la soluzione. In una squadra meno atletica e organizzata come può essere il Napoli può avere qualche difficoltà, è un giocatore funzionale ad un certo tipo di gioco organizzato».