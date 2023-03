Lobotka ringrazia Spalletti: «Rendo così grazie a lui»

È un Napoli che comanda e che fa notizia ovunque nel mondo. Anche in Slovacchia, dove Stanislav Lobotka è tornato in questi giorni per le gare con la nazionale e dove ha ricevuto il premio di secondo miglior calciatore slovacco dell'anno: «Forse nessuno si aspettava quello che stiamo facendo, nemmeno io, ma siamo contenti del rendimento avuto fin qui in stagione» ha detto il centrocampista azzurro.

Il cambio di marcia con il cambio di guida in panchina: «Spalletti ha creduto in me, sento fiducia a differenza di quanto accadeva prima. E sto provando ad approfittarne ogni volta» ha continuato Lobotka ai media locali dopo la premiazione.

Un commento anche sul rendimento del compagno Kvaratskhelia: «Io nemmeno lo conoscevo, non sapevo molto su di lui, forse era conosciuto solo in Georgia ma è venuto a Napoli e ha dimostrato immediatamente il talento che ha».