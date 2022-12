Il prossimo rinnovo in arrivo in casa Napoli sarà quello di Stanislav Lobotka: la fumata bianca per il prolugamento dell'accordo dello slovacco è atteso entro la fine dell'anno. Un colpo importante perchè Lobotka in questo momento è uno dei playmaker più forti di Europa.

Il Napoli sta per blindare quindi uno dei suoi gioiello dopo aver messo a segno il rinnovo di Zambo Anguissa e in attesa di altri rinnovi importanti come quello del capitano Giovanni Di Lorenzo (discorso anche questo molto ben avviato). Il centrocampista slovacco è pronto a legarsi fino al 2027 (con opzione fino al 2028). Dopo le difficoltà nell'anno con Gattuso il playmaker è tornato ad altissimi livelli con Spalletti riusendo già l'anno scorso a fare la differenza e tenendo quest'anno un rendimento davvero super.

Una pedina fondamentale nel 4-3-3 del tecnico toscano, importantissimo per la copertura difensiva ma soprattutto per l'impostazione del gioco palla a terra. II club azzurro è riuscito a giocare d'anticipo per eevitare che qualche club europeo importante potesse farsi avanti per il suo gioiello.